Giornalisti: Tajani riceve premio "Jenne perla della Cultura" per promozione turismo delle radici

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ricevuto il premio giornalistico "Jenne perla della Cultura". Lo stesso Tajani su X (ex Twitter) ha riferito di essere "onorato" di ricevere questo premio "per l’impegno nel promuovere il turismo delle radici". "Sono convinto della centralità dei piccoli comuni e borghi nel tessuto politico, economico e sociale del nostro Paese per una vera diplomazia della crescita", ha aggiunto Tajani. (Res)