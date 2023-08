Business news: cinese Zhongrong, mancati pagamenti su decine di prodotti finanziari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società cinese Zhongrong International Trust Co (Zrt), una delle principali nel settore dei servizi finanziari integrati, non ha rispettato le scadenze di pagamento di decine di prodotti e non ha indicato ai clienti nuove date. Lo riferisce l’emittente statunitense “Bloomberg”, sottolineando che il mancato rispetto degli obblighi fa ipotizzare problemi di liquidità più gravi del previsto. La società, partecipata da Zhongzhi Enterprise Group (Zeg), colosso della gestione patrimoniale, ha tenuto una riunione con gli investitori all’inizio della settimana e da quanto è trapelato non sono stati effettuati pagamenti relativi a diversi prodotti finanziari con scadenza 8 agosto. A ciò si aggiungono altri ritardi, su scadenze previste per la fine di luglio. In totale sono state superate le scadenze di pagamento di almeno 30 prodotti finanziari, compresi strumenti a breve termine. La preoccupazione del rischio di contagio, secondo quanto riferito, ha indotto le autorità cinesi di vigilanza bancaria a istituire una task force per esaminare la situazione. Zhongrong dovrebbe pagare quest’anno 5,4 miliardi di dollari per 270 prodotti finanziari. Zhongzhi gestisce beni per 138 miliardi di dollari. (Was)