Business news: premier Singapore, Temasek e Gic strutture di investimento ancora valide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Temasek Holdings, la società d’investimenti di proprietà del governo di Singapore, e Gic, il fondo sovrano creato per gestire le riserve in valuta estera del Paese, sono strutture diverse nate per ragione storiche e tuttora valide. Lo ha dichiarato il primo ministro singaporiano, Lee Hsien Loong, in una lunga intervista a “Channel News Asia” (“Cna”) dedicata alla gestione delle risorse della città-Stato. Temasek “è davvero unica”, ha detto Lee, ricordando che risale al 1974 e che è stata concepita come una “soluzione” per prendersi cura delle compagnie collegate al governo (Glc), ovvero delle imprese statali, e concludendo che “ha funzionato bene”. Il premier ha spiegato che creando Temasek e mettendo sotto il suo controllo le imprese statali è stato evitato che quelle imprese perdessero la “disciplina commerciale e di mercato” come è avvenuto in altre realtà. “Non chiediamo favori alle aziende” e le aziende non chiedono favori al governo, ha sintetizzato Lee. Il Gic, invece, è nato nel 1981 per gestire le riserve estere, originariamente gestite dall’Autorità monetaria di Singapore (Mas), con “una visione a più lungo termine” e per “ottenere rendimenti molto migliori”. Le due strutture sono ancora adeguate? “In linea di principio di sì”, ha risposto Lee, ammettendo che l’ipotesi di “avere due Gic” che competano tra loro è stata presa in considerazione di tanto in tanto, ma che alla fine è stato deciso di mantenere l’assetto attuale. (Fim)