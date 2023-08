Business news: Evergrande, procedura avviata a New York non comporta fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta depositata a New York dal colosso dell’immobiliare cinese Evergrande fa parte di una normale procedura per la ristrutturazione del debito offshore e non comporta un’istanza di fallimento. Lo ha riferito lo stesso gruppo in una nota alla Borsa di Hong Kong. Il 17 agosto la società, sulla quale gravano debiti per oltre 300 miliardi di dollari, si è rivolta al tribunale di Manhattan per avviare una procedura di ristrutturazione di 19 miliardi di dollari di debito estero. Evergrande, in particolare, ha invocato il capitolo 15 del codice fallimentare degli Usa, che protegge le società non statunitensi in fase di ristrutturazione dai creditori intenzionati a promuovere azioni legali. (Cip)