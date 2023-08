Business news: Oman Lng fornirà 0,4 milioni di tonnellate di gnl a tedesca Sefe per 4 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Oman Lng ha annunciato la stipula di un accordo vincolante con la società tedesca Secure Energy for Europe (Sefe) per la fornitura annuale di 0,4 milioni di tonnellate metriche di gas naturale liquefatto (gnl), per quattro anni a partire dal 2026. Lo ha riferito il quotidiano omanita “Times of Oman”, precisando che l’accordo, il primo stipulato da Mascate per la fornitura di gnl a una società tedesca, è teso a rafforzare il partenariato tra Oman Lng e le compagnie internazionali attive nel settore. L’intesa, dunque, può essere considerata un importante passo avanti per Oman e Germania, gettando al contempo le basi per nuove opportunità per le compagnie omanite sui mercati europei, in cerca di forniture energetiche alternative a quelle russe. Infatti, con questo accordo, stipulato sotto forma di “lettera di intenti”, il Sultanato dell’Oman intende presentarsi come fornitore sicuro e affidabile a livello internazionale, in grado di gestire efficacemente tanto i processi produttivi, quanto quelli relativi agli approvvigionamenti. L’accordo è stato firmato dall’amministratore delegato di Oman Lng, Hamed al Naamany, e dal direttore del settore commerciale di Sefe, Frederic Bernaud. (Res)