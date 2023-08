Business news: Emirati forniranno grano a Egitto per mezzo miliardo di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno concordato attraverso una delle sue istituzioni di fornire all'Egitto grano di alta qualità per un periodo di 5 anni, per un valore totale di mezzo miliardo di dollari. Lo ha annunciato il ministero della Cooperazione internazionale egiziano. La società emiratina Al Dahra ha stipulato un accordo di partnership con l'ufficio per le esportazioni di Abu Dhabi, che include un accordo quinquennale a partire dal 2023 per fornire all'Egitto grano importato di alta qualità, per un valore di 100 milioni di dollari all'anno, secondo una dichiarazione rilasciata dalla società. L'Abu Dhabi Office for Exports (Adex), che è affiliato al Fondo per lo sviluppo di Abu Dhabi, finanzierà l'acquisto attraverso un prestito che verrà rinnovato annualmente. (Cae)