Business news: Moody’s, rivisto outlook banche Turchia da negativo a stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia di rating Moody’s ha rivisto l’outlook delle banche della Turchia, portandolo da negativo a stabile. Lo ha reso noto Moody's nel suo ultimo rapporto, affermando che le condizioni operative del sistema bancario del Paese sono migliorate dopo le elezioni di maggio scorso. Nonostante la volatilità delle banche turche, le loro posizioni di finanziamento e di liquidità, soprattutto in valuta estera, sono nettamente migliorate, si legge nel rapporto. Inoltre, negli ultimi anni, la riduzione dei prestiti esterni a breve termine in valuta estera, il miglioramento del rapporto prestiti/depositi e il rafforzamento degli indici di copertura della liquidità stanno alleggerendo la pressione sul profilo di finanziamento delle banche. Moody's prevede un rallentamento della performance economica della Turchia, con una crescita del Pil reale al 4,2 per cento nel 2023, in calo rispetto al 5,6 per cento del 2022, e un tasso medio di inflazione al 51 per cento nel 2023, ancora elevato ma in calo rispetto al 72 per cento del 2022. (Tua)