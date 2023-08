Business news: Onu, piano di risposta umanitaria in Niger finanziato solo per il 39 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di risposta alla crisi umanitaria in Niger necessita di finanziamenti per 584 milioni di dollari, ma al momento solo il 39 per cento di questa somma è stato raggiunto. Lo scrive in un comunicato l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha), precisando che i bisogni di sicurezza alimentare e malnutrizione rappresentano più di un terzo di tutti i bisogni umanitari, ma sono stati finanziati al momento solo per il 27 per cento del totale. L'agenzia Onu ricorda che già prima del colpo di Stato dello scorso 26 luglio in Niger oltre 3 milioni di persone soffrivano di grave insicurezza alimentare durante la stagione magra, che comprende i mesi da giugno ad agosto. Secondo le analisi preliminari del Programma alimentare mondiale (Pam), circa 7,3 milioni di persone con moderata insicurezza alimentare potrebbero vedere la loro situazione peggiorare a causa del conflitto avviato il 15 aprile. Le organizzazioni umanitarie chiedono una conferma immediata di nuove risorse per consentire una risposta tempestiva e su vasta scala agli effetti del conflitto. (Res)