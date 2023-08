Serbia-Kosovo: von Cramon, non vedo volontà politica di attuare gli accordi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il membro del Parlamento europeo Viola von Cramon ha dichiarato di "non vedere la volontà politica né della Serbia né del Kosovo di attuare gli accordi". "Il Kosovo manca di credibilità nella comunità internazionale e deve adempiere ai suoi obblighi, prima di iniziare a parlare della parte serba", ha affermato Viola von Cramon, ripresa dal quotidiano di Belgrado "Danas". La parlamentare ha aggiunto che per Pristina, "è necessario iniziare ad attuare l'accordo con la Serbia non appena possibile", per avere credibilità nella comunità internazionale. "Non vedo la volontà politica di nessuna delle due parti. È bene per il Kosovo che si concentri maggiormente su se stesso e adempia ai propri obblighi. Se il Kosovo vuole diventare un attore importante nella comunità internazionale, deve prima dimostrare di essere un soggetto credibile", ha sottolineato von Cramon. (Seb)