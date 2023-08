Business news: il dirigente di Intuit Alex Chriss è il nuovo amministratore delegato di PayPal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà Alex Chriss, già dirigente del produttore di software Intuit, il nuovo amministratore delegato del colosso statunitense dei pagamenti elettronici PayPal. Lo ha annunciato il consiglio d’amministrazione della stessa società. Chriss prenderà il posto di Dan Schulman, al timone di PayPal dal 2014, a partire dal prossimo 27 settembre. Schulman, che aveva annunciato l’intenzione di dimettersi entro la fine dell’anno, resterà direttore della compagnia fino al maggio del 2024. “Sono fiero di prendere il testimone da Dan e sono elettrizzato dall’opportunità di lavorare con la squadra talentuosa e impegnata di PayPal, per migliorare ulteriormente le capacità uniche della compagnia nella fornitura di prodotti eccezionali e di servizi per imprese e consumatori”, ha scritto Chriss in una dichiarazione. (Was)