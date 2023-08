Business news: servizi, a luglio aumento produzione del 5,7 per cento in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice della produzione di servizi in Cina è aumentato del 5,7 per cento su base annua a luglio. Lo riferisce l’Ufficio nazionale di statistica cinese. Al di sopra della media gli indici dei segmenti ricettività e ristorazione (20 per cento), trasmissione dati (11,2), software e servizi informatici (7,6) e intermediazione finanziaria 7,3). Nei primi sette mesi dell’anno l’incremento è stato dell’8,3 per cento. (Cip)