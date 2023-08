Business news: Cina, a luglio calo prezzi al consumo dello 0,3 per cento e alla produzione del 4,4

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A luglio l’indice dei prezzi al consumo della Cina è sceso dello 0,3 per cento su base annua, mentre è aumentato dello 0,2 per cento su base mensile. I prezzi alla produzione dei prodotti industriali sono scesi del 4,4 per cento su base annua e dello 0,2 per cento su base mensile. Lo riferisce l’Ufficio nazionale di statistica cinese. Per quanto riguarda le categorie merceologiche, i prezzi al consumo sono diminuiti dello 0,5 per cento su base annua per i generi alimentari e del 4,7 per cento per i trasporti e le comunicazioni mentre sono aumentati dell’uno per cento per l’abbigliamento e del 2,4 per cento per l’istruzione, la cultura e l’intrattenimento. (Cip)