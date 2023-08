Business news: Pakistan, scattano aumenti dei prezzi dei carburanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È scattato in Pakistan un nuovo aumento dei prezzi dei carburanti. L’incremento è di 17,5 rupie al litro per la benzina e di 20 rupie per il diesel Hsd. Lo riferisce il ministero delle Finanze, spiegando che l’adeguamento dei prezzi al consumo riflette i rincari dei prodotti petroliferi sui mercati internazionali. La decisione è stata presa dal primo ministro Anwaar ul Haq Kakar, insediatosi lunedì alla guida di un esecutivo di transizione in vista delle elezioni politiche in programma in autunno. Il Paese ha registrato un’inflazione al consumo del 28,3 per cento a luglio, leggermente al di sotto del 29,4 di giugno, ma comunque elevata. (Inn)