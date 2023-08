Business news: Vietnam, estesa durata soggiorni senza visti per i cittadini di 13 Paesi tra cui l’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È entrata in vigore in Vietnam l’estensione della durata del soggiorno senza visto per i cittadini di 13 Paesi tra cui l’Italia. L’esenzione dall’obbligo di visto, precedentemente prevista in caso di permanenza fino a 15 giorni, è ora possibile anche per soggiorni fino a 45 giorni. Bielorussia, Corea del Sud, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Norvegia, Regno Unito, Russia, Spagna e Svezia sono gli altri Stati interessati. (Fim)