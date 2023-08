Business news: Elon Musk annuncia il suo arrivo in Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il magnate e investitore statunitense Elon Musk è arrivato in Giappone per una visita non annunciata. Lo ha fatto sapere egli stesso attraverso il social network di sua proprietà, X, precedentemente noto come Twitter. L’uomo più ricco del mondo ha avuto nei mesi scorsi un rapporto non sempre idilliaco con le autorità del Giappone. Solo pochi giorni fa è stato pubblicamente sollecitato dal governo di Tokyo a sospendere un account falso del viceministro delle Finanze Masato Kanda. Lo scorso anno, commentato i dati demografici del Giappone (644 mila abitanti in meno nel 2021) e provocando non poca irritazione a Tokyo, Musk aveva avvertito che il Paese asiatico è destinato all’estinzione. “A rischio di dire l’ovvio – aveva scritto – a meno che non accada qualcosa che porti il tasso di natalità a superare quello di mortalità, il Giappone cesserà di esistere. Sarebbe una gran perdita per il mondo”. Lo scorso giugno, però, il quotidiano locale “Yomiuri” ha fatto sapere che il ministero della Difesa di Tokyo ha testato il servizio satellitare Starlink, operato dalla SpaceX di Musk, con la possibilità di farne uso a partire dal prossimo anno. (Git)