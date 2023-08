Business news: Egitto, aumentata capacità di stoccaggio di petrolio del porto di Al Hamra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha annunciato un progetto per aumentare la capacità di stoccaggio del petrolio nel porto di Al Hamra, sul Mediterraneo orientale, che comprende 8 magazzini per lo stoccaggio del greggio in due fasi, con 4 magazzini per ciascuna fase. Lo ha dichiarato Ibrahim Massoud, capo della compagnia Western Desert Operating Petroleum Co. (Wepco), che gestisce il porto, secondo una dichiarazione del Ministero del Petrolio egiziano. La prima fase prevede la creazione di depositi con una capacità di 630.000 barili per magazzino, per contribuire a raddoppiare la capacità di stoccaggio totale del porto a circa 5,3 milioni di barili di greggio nei prossimi anni. Il Ministro del Petrolio egiziano, Tariq Al-Mulla, ha inoltre inaugurato un progetto per la realizzazione di un impianto a energia solare con una capacità produttiva stimata di 500 kilowatt, che mira a diversificare le fonti di elettricità nel porto, e una nuova stazione di pompaggio del petrolio nel porto di Al Hamra per aumentare la capacità di stoccaggio e la velocità di spedizione del greggio dal porto alle navi cisterna, con l’obiettivo di raggiungere un milione di barili al giorno e ridurre i tempi di spedizione. Intanto, è stato messo in funzione il nuovo magazzino n. 8 per lo stoccaggio di greggio con una capacità di 630 mila barili, portando l'attuale capacità di stoccaggio del porto a 2,8 milioni di barili. (Cae)