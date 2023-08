Business news: Qatar Post acquista il 40 per cento della piattaforma di e-commerce Turkish Souq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio postale del Qatar (Qatar Post) ha acquistato il 40 per cento delle azioni della piattaforma di e-commerce turca Turkish Souq. Lo riferisce il quotidiano turco “Hurriyet”, ricordando che Turkish Souq è stata fondata nel 2018 da un accordo di partenariato tra Qatar Post e il Servizio postale turco (Ptt). I dettagli finanziari dell’acquisto non sono stati diffusi, ma la scorsa settimana il ministro del Tesoro e delle Finanze della Turchia, Mehmet Simsek, aveva parlato di un “dialogo produttivo con i Paesi del Golfo”, come risultato degli accordi dello scorso luglio, in base ai quali “alcuni investimenti dovrebbero essere avviati da quest’anno”. Turkish Souq è particolarmente utilizzata da piccole e medie imprese che cercano di lanciarsi sui mercati stranieri. Attualmente, la piattaforma promuove circa 300.000 prodotti provenienti da 50 Paesi. (Tua)