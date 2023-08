Business news: Fitch, rating Israele A+ con prospettiva stabile ma attenzione a impatto riforma giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia statunitense Fitch ha mantenuto stabile il rating sul credito ad A+ con prospettiva stabile, sebbene tema che i cambiamenti apportati al sistema giudiziario possano avere un impatto negativo. E’ quanto si legge in un rapporto diffuso oggi da Fitch, secondo cui “il racing A+ bilancia un'economia diversificata, resiliente e ad alto valore aggiunto e solide finanze esterne contro un rapporto debito pubblico/Pil relativamente alto, rischi per la sicurezza in corso e un record di governi instabili che ha ostacolato il processo decisionale”. Riguardo alla controversa riforma della giustizia, l’agenzia ha affermato: "Il pacchetto iniziale di revisione giudiziaria del governo è stato annacquato, ma rimane molto controverso e si trova di fronte a una forte opposizione politica e della società civile. Il Parlamento ha già approvato una legge che impedisce alla Corte suprema di annullare l’uso del principio di ragionevolezza da parte dei giudici”. (Res)