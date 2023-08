Business news: Banca centrale Libano, 8,5 miliardi di dollari di riserve in valuta estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Libano - Banque du Liban (Bdl) - ha annunciato oggi che le riserve di valuta estera ammontavano a 8,57 miliardi di dollari al 31 luglio scorso. Lo ha rivelato oggi, in un comunicato stampa, il governatore ad interim della Bdl, Wassim Mansouri, che di recente ha assunto l’incarico ricoperto per 30 anni da Riad Salamé, accusato di aver dilapidato, insieme ad altri, le risorse del Paese. La Bdl non indica a quanti mesi di importazione corrispondano le riserve, ma si segnala che ieri le due centrali elettriche del Paese hanno smesso di funzionare per il mancato pagamento. Sebbene non siano stati diffusi i dati relativi al periodo precedente, prima della crisi economica, ovvero nel 2019, le riserve di valuta estera erano stimate a oltre 30 miliardi di dollari. Dai dati diffusi oggi, emerge, inoltre, che la classe dirigente libanese ha sperperato il 90 per cento dei 1,135 miliardi di dollari di diritti speciali di prelievo (Sdr) rilasciati dal Fondo monetario internazionale nel settembre 2021, ovvero quando si era insediato il governo di Najib Miqati. Nello specifico, gli 8,57 miliardi di dollari di riserve sono suddivisi in: 1,53 miliardi di liquidità disponibile (cash on hand); 3,114 miliardi di dollari in conti correnti; 3,711 miliardi di depositi vincolati; 218 milioni pari al valore trasferibile di titoli finanziari internazionali, ovvero gli investimenti effettuati dalla Bdl in obbligazioni e titoli esteri). Secondo i dati diffusi, le passività esterne ammontano a 1,27 miliardi di dollari. (Lib)