Ecuador: alla vigilia delle presidenziali un candidato e un sindaco denunciano attacchi armati (2)

- La campagna elettorale si è chiusa l’altro ieri. Domani più di 13 milioni di ecuadoriani sono chiamati alle urne. Il Consiglio elettorale nazionale (Cne) ha approvato la candidatura del giornalista Christian Zurita in sostituzione di Villavicencio, per il movimento Construye. Le preferenze assegnate a Fernando Villavicencio andranno al suo sostituto. Zurita, 53 anni, ha promesso di continuare la crociata contro la corruzione di Villavicencio e giovedì, in un incontro con la stampa straniera, ha dichiarato che la criminalità organizzata è così profondamente radicata in Ecuador che il Paese è diventato un "narcostato". “È un processo di totale deterioramento delle condizioni sociali in luoghi che non conoscevano la violenza”, ha detto. Zurita, che era presente quando Villavicencio è stato ucciso, ha dichiarato di credere che sia stato assassinato perché aveva pianificato di militarizzare i porti del Paese, passaggi chiave per il contrabbando di cocaina. Secondo le autorità ecuadoriane i porti dell'Ecuador, e in particolare quello di Guayaquil, si sono trasformati negli ultimi anni in un punto di transito privilegiato della cocaina che dalla Colombia viene inviata a organizzazioni criminali di Albania, Montenegro, Grecia, Spagna, Paesi Bassi e Belgio. (segue) (Brb)