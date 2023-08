Business news: impennata dell’inflazione in India, prezzi al dettaglio in crescita del 7,44 per cento a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione al dettaglio in India è salita al 7,44 per cento su base annuale nel mese di luglio, contro il 4,81 per cento del mese precedente. Lo indicano i dati pubblicati dal ministero delle Statistiche, superiori alle attese degli economisti. L’inflazione è cresciuta oltre il livello di tolleranza del 6 per cento fissato dalla Banca centrale di Nuova Delhi, sotto il quale si era mantenuta per quattro mesi consecutivi. Il forte aumento dei prezzi è attribuito in particolare alla crescita superiore alle attese dei prezzi di verdure e ortaggi nell’ultimo mese. (Inn)