Business news: Kazakhstan, confermato acquisto di carburanti dalla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Energia del Kazakhstan ha confermato l’acquisti di alcuni tipi di carburanti dalla Russia in ragione di un aumento della domanda interna. Lo ha fatto attraverso un comunicato, nel quale ha precisato che il prezzo concordato dipende dalle forniture e dalla domanda sul mercato. Lo scorso 19 luglio, per esempio, i due governi hanno firmato un protocollo d’intesa per la fornitura di oltre 300 mila tonnellate di bitumi. Il ministero ha riferito anche dell’importazione di benzina a 95 ottani, il cui prezzo alla pompa non è regolato dallo Stato e potrebbe dunque variare a seconda della domanda interna. (Res)