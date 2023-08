Business news: beni di consumo, vendite al dettaglio aumentate del 2,5 per cento a luglio in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite al dettaglio di beni di consumo in Cina sono aumentate a luglio del 2,5 per cento su base annua, mentre sono diminuite dello 0,06 per cento su base mensile. Lo riferisce l’Ufficio nazionale di statistica cinese, precisando che il mese scorso sono stati venduti beni di consumo per 3.676,1 miliardi di yuan, prevalentemente nelle aree urbane (3.192 miliardi). Nei primi sette mesi dell’anno l’incremento è stato del 7,3 per cento, per un totale di 26.434,8 miliardi di yuan, di cui 8.309,7 miliardi di yuan in transazioni online. (Cip)