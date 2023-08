Business news: commercio beni, a luglio -9,2 per cento di esportazioni e -6,9 per cento di importazioni in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A luglio il valore totale delle importazioni ed esportazioni di beni della Cina è stato di 3.456,3 miliardi di yuan, con una flessione dell’8,3 per cento su base annua. Lo riferisce l’Ufficio nazionale di statistica cinese. Il valore delle esportazioni è stato di 2.016 miliardi di yuan, in calo del 9,2 per cento, mentre quello delle importazioni di 1.440,3 miliardi di yuan, in calo del 6,9 per cento. Nei primi sette mesi importazioni ed esportazioni hanno totalizzato 23.552,1 miliardi di yuan, con un incremento dello 0,4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. (Cip)