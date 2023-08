Business news: Tunisia, turisti in aumento del 74 per cento da inizio agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia ha registrato un costante miglioramento dell'andamento del settore turistico rispetto al 2019, con più di 136 mila turisti algerini nei primi dieci giorni di agosto, rilevando un aumento del 74 per cento, anche grazie alle prenotazioni confermate fino al prossimo ottobre. Lo ha dichiarato il ministro del Turismo della Tunisia, Mohamed al Moez Belhassine, in un'intervista che si è svolta a Djerba, all'emittente radiofonica privata "Jawhara fm", specificando che dall'inizio dell'anno fino al 10 agosto, oltre 1,5 milioni di cittadini algerini hanno visitato la Tunisia, segnando un incremento dell'8 per cento. Il ministro ha evidenziato il progresso nei dati turistici riscontrati a Djerba, dove il tasso di occupazione degli alloggi ha raggiunto il 92 per cento, sottolineando l'importanza del turismo interno, che si posiziona al secondo posto dopo il mercato francese per Djerba. (Tut)