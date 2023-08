Business news: Libano, piattaforma TransOcean Barents ha raggiunto il blocco esplorativo 9

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma di perforazione TransOcean Barents, che esplorerà le riserve di idrocarburi nel blocco 9 nell'offshore del Libano, nel Mediterraneo, ha raggiunto il sito dove avvierà i lavori. Lo ha annunciato sulla piattaforma X (precedentemente nota come Twitter) il ministro dei Lavori pubblici ad interim, Ali Hamié. L'operatore del blocco 9 è Total Energies, che nel 2018 si è aggiudicata la gara per l'esplorazione del sito di idrocarburi insieme a Eni e alla russa Novatek, le cui quote sono state acquisite nel 2022 da Qatar Energy. Nello scenario di lungo termine, l'avvio delle attività esplorative nell'offshore libanese potrebbe contribuire a far risollevare l'economia del Paese dei cedri. (Lib)