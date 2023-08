Business news: Tesla taglia del 4 per cento il prezzo delle Model Y prodotte a Shanghai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore statunitense di auto elettriche Tesla ha deciso di ridurre del 4 per cento i prezzi delle Model Y in Cina nel tentativo di rispondere alla sempre più serrata concorrenza delle aziende locali. Lo ha reso noto la stessa società, che ha tagliato i prezzi dei suoi veicoli nel Paese asiatico per la prima volta da sette mesi a questa parte. Il modello Long Range costerà 41.320 dollari, mentre la versione Performance passerà a 48.201 dollari. L’edizione di basa del modello più venduto di Tesla in Cina è rimasta al prezzo di 36.354 dollari. Per gli osservatori la mossa della compagnia di proprietà di Elon Musk è una risposta alle start-up cinesi Li Auto, Nio e Xpeng, che a luglio hanno tutte riportato vendite in forte crescita. La fabbrica di Tesla a Shanghai ha consegnato 325.528 unità di Model 3 e Model Y tra il gennaio e il luglio di quest’anno, in crescita del 58 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. Lo scorso anno Tesla ha venduto 439.770 veicoli in Cina, con una quota di mercato di circa il 7,8 per cento. (Cip)