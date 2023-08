Business news: incendio in miniera di carbone di ArcelorMittal, tre operai uccisi in Kazakhstan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre minatori sono rimasti uccisi nell’incendio che ha colpito una miniera di carbone operata dalla compagnia franco-indiana ArcelorMittal in Kazakhstan. Lo riporta il sito web “Kazinform”. L’incendio è scoppiato la sera del 17 agosto ma gli sforzi per contenere le fiamme erano ancora in corso il giorno dopo. La miniera Kazakhstanskaya, che si trova nella zona centrale del Kazakhstan, è gestita da ArcelorMittal Temirtau, controllata del gruppo franco-indiano, che in totale opera 15 miniere di carbone e di oro nel Paese centrasiatico. La compagnia ha offerto le sue più profonde condoglianze alle famiglie delle vittime, tutte identificate, e ha fatto sapere che fornirà loro tutto il sostegno necessario. (Res)