Business news: Egitto, governo lancia 152 progetti di investimento in 5 settori industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità per lo sviluppo industriale ha lanciato 152 progetti di investimento nel settore industriale, che offrono opportunità di produzione di beni e servizi nei campi dell'ingegneria, della chimica, dei materiali da costruzione, oltre che delle industrie agroalimentare e farmaceutica. Lo ha annunciato la stessa Autorità, in un comunicato stampa diramato ieri e diffuso dal quotidiano egiziano “Al Masry Al Youm”. Secondo il documento, tali progetti di investimento dovrebbero contribuire a colmare il divario tra importazioni ed esportazioni, che in Egitto ammonta a circa 30 miliardi di dollari. La domanda, mediante la quale le compagnie potranno richiedere “appezzamenti di terreno ad uso industriale, disponibili il 14 governatorati” come spiega il comunicato, si potrà presentare da domani, 16 agosto. (Cae)