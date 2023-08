Guatemala: domani ballottaggio presidenziale, Giammattei promette una transizione ordinata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi l'Ufficio di Washington per l'America Latina (Wola) e Human Rights Watch (Hrw) hanno esortato le autorità guatemalteche a garantire un ballottaggio libero ed equo alle presidenziali del 20 agosto. Secondo le due organizzazioni un controllo internazionale resta fondamentale per salvaguardare il diritto di voto di tutti i guatemaltechi e garantire un trasferimento pacifico del potere, dopo i tentativi da parte di attori politici e diverse istituzioni governative di interferire con le elezioni. "La democrazia è in gioco in Guatemala", ha detto Ana Maria Mendez Dardon, direttrice di Wola per l'America centrale. "Il Paese è sull'orlo di una crisi sociale e politica senza precedenti. Un solido controllo internazionale sarà la chiave per scongiurare questa crisi e contribuire a sostenere l'integrità della volontà popolare". Juan Pappier, vicedirettore ad interim per le Americhe presso Hrw ha espresso il timore che l'ufficio del procuratore generale del Guatemala intraprenda azioni arbitrarie contro il movimento Semilla, del candidato Bernardo Arevalo, dopo le elezioni. "Qualunque sia il risultato del 20 agosto, una pressione internazionale sostenuta è la chiave per proteggere i diritti politici dei guatemaltechi", ha dichiarato. (segue) (Mec)