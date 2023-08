Ecuador: alla vigilia delle presidenziali un candidato e un sindaco denunciano attacchi armati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla vigilia delle elezioni presidenziali dell’Ecuador, un candidato, Otto Sonnenholzner, ha denunciato “una sparatoria” nelle vicinanze del luogo in cui si trovava con la famiglia a Guayaquil. Nella stessa giornata il sindaco della città costiera La Libertad, Francisco Tamariz, ha dichiarato che hanno tentato di ucciderlo. Sonnenholzner, candidato dell’Alleanza Actuemos (Suma), ha rivelato il presunto attentato sul social network X, così come Tamariz, politico vicino all’ex presidente Rafael Correa. Il sindaco di La Libertad ha precisato che il mezzo blindato su cui viaggiava insieme alla moglie e ad altri due parenti è stato bersaglio di circa 30 colpi di arma da fuoco. Gli ultimi episodi confermano il clima di tensione e violenza di tutta la campagna elettorale, segnata, il 9 agosto, dall’omicidio del candidato Fernando Villavicencio, ex giornalista investigativo e deputato che aveva denunciato corruzione e infiltrazioni criminali nello Stato. (segue) (Brb)