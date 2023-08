Business news: Tesla vuole costruire fabbrica di batterie per auto elettriche in Indonesia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore statunitense di auto elettriche Tesla sta pianificando la realizzazione di un impianto per la realizzazione di batterie in Indonesia. Lo ha fatto sapere in un post su Instagram il ministro degli Affari marittimi e degli Investimenti di Giacarta, Luhut Pandjaitan, che ha recentemente incontrato il proprietario di Tesla Elon Musk in occasione di una missione imprenditoriale a San Francisco, negli Stati Uniti. “(Musk) vuole investire nella produzione di materiali per le batterie al litio”, ha spiegato Panjaitan, escludendo che l’intenzione di Tesla sia quella di produrre auto elettriche in Indonesia. “L’investimento – ha però aggiunto – sarà abbastanza importante. Aspettiamo che Elon venga qui verso la fine di settembre o l’ottobre di quest’anno”. Secondo Luhut, in occasione del suo futuro viaggio in Indonesia l’uomo d’affari dovrebbe anche discutere della fornitura di servizi Internet alle aree più remote del Paese attraverso il suo sistema di satelliti Starlink. Proprio la scorsa settimana il governo indonesiano ha annunciato nuove facilitazioni per l’accesso a incentivi per gli investimenti nelle auto elettriche, nel tentativo di competere con Thailandia e India per attirare capitali in fuga dalla Cina, che attualmente è il più grande produttore al mondo di veicoli elettrici. (Fim)