Business news: industria, a luglio aumento produzione del 3,7 per cento in Cina

- L’indice della produzione industriale in Cina è aumentato a luglio del 3,7 per cento su base annua e dello 0,01 per cento su base mensile. Lo riferisce l’Ufficio nazionale di statistica cinese. Il settore minerario ha registrato un incremento dell’1,3 per cento, mentre quello manifatturiero del 3,9 per cento e quello dell’elettricità e del gas del 4,1 per cento; la lavorazione delle materie prime ha segnato un più 8,8 per cento. Per le imprese di proprietà statali l’aumento è stato del cinque per cento, contro il 2,5 per cento delle imprese private. (Cip)