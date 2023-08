Business news: “Wsj”, gli investitori temono un nuovo caso Lehman Brothers in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investitori temono che la Cina possa essere vicina al suo “momento Lehman Brothers”, ovvero all’inizio di una crisi in grado di riverberarsi sull’intera economia nazionale e sui mercati finanziari globali. Lo scrive il quotidiano statunitense “Wall Street Journal” dopo la richiesta del colosso dell’immobiliare Evergrande di essere sottoposto a procedura fallimentare negli Usa. I timori degli investitori, scrive il “Wsj”, si concentrano ora sulla società finanziaria Zhongrong International Trust, che alla fine del 2022 gestiva asset per 108 miliardi di dollari e che ha recentemente mancato il pagamento di interessi per 14 milioni di dollari a tre altre compagnie cinesi quotate in borsa. Con sede a Pechino, Zhongrong ha finanziato negli ultimi anni i progetti edilizi di diverse compagnie immobiliari. Fa parte di un più ampio conglomerato, chiamato Zhongzhi Enterprise Group, che possiede diversi fondi d’investimento e che, in caso di problemi di solvibilità, potrebbe mettere in pericolo molti prodotti d’investimento venduti a società e individui in Cina. Le difficoltà del gruppo, che fanno seguito a quelle di un altro colosso del settore immobiliare come Country Garden, continuano ad alimentare la preoccupazione degli investitori sulla tenuta del sistema bancario cinese. Il quotidiano statunitense cita Xiaoxi Zhang, analista dell’istituto Gavekal Research. “Il timore – afferma quest’ultima – è di un ‘momento Lehman’ che minacci la solvibilità del sistema finanziario”. I fondi d’investimento in Cina erano esposti verso il settore immobiliare per circa 155 miliardi di dollari alla fine del primo trimestre di quest’anno. Secondo un rapporto della compagnia finanziaria Nomura si tratta di “una grande minaccia” a causa del rischio di contagio verso i mercati finanziari, verso i quali i fondi sono ben più esposti. (Was)