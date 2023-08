Business news: Hong Kong, Sinopharm prende il posto di Country Garden all’indice Hang Seng

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo farmaceutico cinese Sinopharm sarà quotato il mese prossimo all’indice Hang Seng di Hong Kong, dal quale uscirà invece il colosso immobiliare Country Garden. Lo riferisce il quotidiano “South China Morning Post” citando un comunicato della stessa borsa. Il cambiamento, che manterrà invariato a 80 il numero delle società costituenti, sarà effettivo dal prossimo 4 settembre. Gli ultimi ingressi di peso nell’indice Hang Seng erano stati quelli dell’agenzia di viaggi online Trip.com e del produttore di oro Zijin Mining. A partire da settembre l’indice Hang Seng arriverà così a rappresentare il 64 per cento del valore complessivo del mercato di Hong Kong, in leggero calo rispetto all’attuale 65 per cento. Le azioni di Country Garden hanno perso quest’anno il 71 per cento del proprio valore, con un calo di oltre il 50 per cento solo nell’ultimo trimestre, nel quadro della più ampia crisi del settore immobiliare cinese. Proprio il giorno prima, 17 agosto, il secondo gruppo del comparto, Evergrande, ha richiesto l’avvio di una procedura di bancarotta a New York. Lo stesso indice hang Seng, che paga le difficoltà economiche della Cina e le tensioni commerciali con gli Stati Uniti, ha perso oltre il 9 per cento del proprio valore quest’anno. Lanciato nel 1969, l’indice ha una capitalizzazione di mercato di circa 1.500 miliardi di dollari. Il mercato azionario di Hong Kong, complessivamente, è il terzo più importante in Asia, con un valore di 5 mila miliardi di dollari, dopo quelli della Cina (9.900 miliardi di dollari) e del Giappone (5.800 miliardi di dollari). (Cip)