Guatemala: domani ballottaggio presidenziale, Giammattei promette una transizione ordinata (3)

- Bernardo Arevalo, candidato del Movimento Semilla, è il favorito alla presidenza del Guatemala, secondo un sondaggio eseguito da ProDatos e pubblicato l’altro ieri dai media locali. Arevalo guida le intenzioni di voto con il 64,9 per cento delle preferenze, contro il 35,1 per cento della sfidante, l’ex first lady Sandra Torres, del partito di centro-sinistra Unità nazionale della speranza (Une), la più votata al primo turno di fine giugno. L’indagine è stata svolta tra il 10 e il 14 agosto. (segue) (Mec)