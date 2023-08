Business news: Taiwan, Foxconn aumenta gli utili ma rivede previsioni al ribasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia tecnologica taiwanese Foxconn, principale fornitore della statunitense Apple, ha rivisto al ribasso le proprie previsioni di vendita per il 2023, pur comunicando reddito operativo in crescita del 30 per cento nel secondo trimestre dell’anno, pari a 968 milioni di dollari. Lo ha fatto sapere la stessa società, che prevede una diminuzione della domanda di smartphone in ragione della debole ripresa della Cina e dei perduranti problemi che affliggono l’economia globale, tra cui la stretta monetaria, le tensioni geopolitiche e l’inflazione. Il presidente della società, Liu Young-way, ha tuttavia confermato che Foxconn vede un grande potenziale in India, dove sta rapidamente espandendo le proprie capacità di produzione con “diversi miliardi di dollari d’investimenti che sono solo l’inizio”. (Cip)