Business news: pubblicità ingannevole, 25 milioni di dollari di multe per tre operatori mobili in Corea del Sud

- La Commissione della Corea del Sud per il giusto commercio (Kftc) ha imposto 25 milioni di dollari complessivi di multe per tre operatori di telefonia mobile – Sk Telecom, Kt e Lg – accusati di aver esagerato la velocità di navigazione sulle rispettive reti 5G nelle offerte ai propri clienti. Lo ha reso noto la stessa autorità in un comunicato. “Le tre compagnie di telecomunicazione pubblicizzavano velocità di navigazione sulle reti 5G che in realtà non si possono raggiungere, e sostenevano senza alcuna prova che la loro rete 5G fosse più veloce di quella dei concorrenti”, si legge nel testo. Le multe sono state comminate a seguito di reclami presentati dalle associazioni di consumatori. In particolare, Sk Telecom dovrà pagare 16,8 miliardi di won (12,5 milioni di dollari), Kt 13,9 miliardi di won (10,4 milioni di dollari) Lg Uplus 2,8 miliardi di won (2 milioni di dollari). A giugno, stando ai dati del ministero della Scienza e delle Telecomunicazioni, in Corea del Sud sono stati registrati 30,75 milioni di utenti delle reti 5G, circa il 38 per cento del totale degli 80,23 milioni di utenti di telefonia mobile nel Paese. (Git)