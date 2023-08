Niger: fonti stampa, delegazione Cedeao non ha incontrato generale Tchiani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornata odierna ha registrato anche l’arrivo a Niamey dell’ambasciatrice degli Stati Uniti Kathleen FitzGibbon, comunicato dal dipartimento di Stato ma senza presentazione delle credenziali. Washington ha precisato che il suo arrivo non riflette alcun cambiamento di posizione politica e che gli Usa intendono contribuire a una soluzione diplomatica che preservi l’ordine costituzionale in Niger e restano impegnati a lavorare con i partner africani, inclusa la Cedeao, per promuovere la sicurezza, la stabilità, la governance democratica e lo stato di diritto nel Sahel. (Res)