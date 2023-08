Libia: Camera rappresentanti, garantiremo adozione leggi elettorali Comitato 6+6

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti della Libia (con sede a Tobruk) prenderà tutte le misure necessarie per garantire l'adozione delle leggi elettorali proposte dal Comitato misto 6+6. Lo ha riferito la stessa Camera dei rappresentanti libica in una dichiarazione diffusa su Facebook dopo l'incontro trilaterale tenuto oggi a Bengasi, capoluogo della regione orientale della Cirenaica, dal presidente della Camera, Aguila Saleh, dal capo del Consiglio presidenziale, Mohamed Menfi, e dal comandante in capo dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), generale Khalifa Haftar. I tre leader libici hanno posto l'accento sulla "titolarità nazionale di ogni azione politica e del dialogo nazionale", concordando di "non partecipare a nessun comitato che non rientri nel quadro nazionale interno", si legge nella nota. (segue) (Lit)