Marocco: Rabat non ha presentato alcuna richiesta di adesione ai Brics

- Il Marocco non ha presentato alcuna richiesta formale di adesione ai Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) e non parteciperà al prossimo vertice del gruppo, che si terrà a Johannesburg, in Sudafrica, dal 22 al 24 agosto. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa "Map" citando una fonte diplomatica anonima, secondo cui a inizio mese l'ambasciatore sudafricano dei Brics, Anil Sooklal, aveva detto che il Marocco era "tra le nazioni" che stavano "cercando di entrare nel gruppo". "Il Sudafrica si è permesso di parlare dei legami del Marocco con i Brics senza preventiva consultazione", ha dichiarato la fonte a "Map", aggiungendo che il Regno "ha buoni legami con il resto degli Stati membri". I Brics costituiscono un gruppo di natura economico-finanziaria di Paesi emergenti, la cui potenziale espansione sarà discussa al vertice di Johannesburg e a cui sembrano aver fatto richiesta di adesione più di 40 Paesi. (Mar)