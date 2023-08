Mazzone: Conte, ha trasmesso a milioni di italiani l’amore incondizionato per il calcio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Carlo Mazzone non è stato un semplice allenatore. È stato un secondo padre e un maestro di vita per tante giovani leve italiane. Un uomo e un tifoso che oltre a dispensare accorgimenti tattici ai suoi ragazzi è riuscito a trasmettere a milioni di italiani l’amore incondizionato per il gioco del calcio". Lo scrive sui social il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte. "Carletto era e continua a essere il simbolo del calcio più romantico, di una genuina passione popolana e popolare - schietta, irriverente e senza filtri. Buon viaggio Mister", conclude. (Rin)