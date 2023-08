Ucraina: Zelensky ricevuto dai reali svedesi, grati per vostro sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky è stato ricevuto da re Carlo XVI Gustavo di Svezia e dalla Regina Silvia di Svezia nel corso della sua visita a Stoccolma. E' quanto riferisce lo stesso Zelensky su Telegram. "Siamo grati per l'ampio sostegno della Svezia al nostro Paese nella lotta per l'indipendenza e l'integrità territoriale. Apprezziamo molto la forte assistenza della Svezia in tutte le aree possibili. È un contributo significativo alla lotta degli ucraini per la libertà e il futuro europeo", ha scritto il presidente ucraino su Telegram. (Kiu)