Ucraina: Medvedev, o distruggiamo il regime di Kiev o l'Occidente ci farà a pezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non ha scelta: "o distruggerà il regime politico ostile di Kiev o l'Occidente alla fine ci farà a pezzi". Lo ha scritto su Telegram Dmitrij Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa. "Non abbiamo scelta: o distruggeremo il loro regime politico ostile, o l'Occidente collettivo finirà per fare a pezzi la Russia. E in questo caso, perirà con noi. Nessuno ne ha bisogno", ha scritto l'ex presidente russo sul suo canale Telegram. “Pertanto, l'unica via è la completa dismissione della macchina statale di un Paese ostile e garanzie assolute di lealtà per il futuro. Possono essere date solo dal controllo della Russia su tutto ciò che accade e accadrà nei territori dell'ex Stato di Bandera (riferimento al leader nazionalista ucraino Stepan Bandera). Raggiungeremo quest'obiettivo", ha aggiunto Medvedev. (Rum)