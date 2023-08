© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Carlo Mazzone prosegue la sua corsa…nell’altra vita, lasciandoci i ricordi di un grande allenatore e del 'suo' calcio: appassionato, schietto, genuino e sano, con uno stile che non vorremmo mai definire di altri tempi, ma che facciamo fatica a ritrovare in questi. Ciao Mister!". Lo scrive su X (ex Twitter) il ministro dello Sport Andrea Abodi. (Rin)