Roma: incendio sterpaglie si propaga a magazzino componenti auto di Guidonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio di sterpaglie, oggi pomeriggio alle 16 circa, si è propagato ad un capannone di circa 400 metri quadrati. E' accaduto a Guidonia Montecelio in via Valle Pantana dove sono accorse tre squadre di vigili del fuoco con una Autobotte e il carro autoprotettori. Il magazzino contiene una grande quantità di parti di ricambio usate per autovetture. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere l’incendio evitando che tutta la struttura venisse coinvolta. Non ci sono stati feriti. Sul posto la polizia di stato e la polizia urbana. (Rer)