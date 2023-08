Russia: Roscosmos, incidente sulla sonda Luna-25 prima delle manovre di allunaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incidente è avvenuto oggi durante una manovra precedente all'allunaggio sulla sonda russa Luna-25. Lo ha riferito l'agenzia spaziale russa Roscosmos secondo cui "attualmente si sta analizzando la situazione". "Alle 14:10, è stato emesso un impulso per trasferire la sonda nell'orbita prima dello sbarco sulla luna", ha spiegato l'agenzia in un comunicato. "Durante l'operazione, a bordo della sonda si è verificata una situazione di emergenza, che non ha consentito di eseguire la manovra con i parametri specificati", prosegue il comunicato. La prima sonda lunare russa lanciata in quasi 50 anni, Luna-25, è entrata mercoledì nell'orbita dopo essere decollata nella notte tra il 10 e l'11 agosto. Nel comunicato, Roscosmos non ha indicato se questo incidente potrebber ritardare o meno l'allunaggio della sonda previsto per lunedì a nord del cratere Bogouslavsky, all'altezza del polo sud del satellite terrestre. (Rum)