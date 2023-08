© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Carlo Mazzone "se ne va un'icona di Roma e del calcio più bello, quello dove la genuinità e la passione ci hanno accompagnato per tutto il tempo in cui è stato protagonista. Mancherà non solo ai romani, ma a tutti coloro che amano il calcio". Così in una nota il presidente del Municipio Roma VIII e portavoce di Sinistra Civica Ecologista, Amedeo Ciaccheri. (Com)