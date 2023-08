Latina: Comune, aggiudicati i lavori del centro sportivo outdoor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono gli interventi relativi "ai progetti finanziati con fondi Pnrr. Sono stati, infatti, aggiudicati i lavori per il centro sportivo outdoor del quartiere Nuova Latina". Lo si legge in una nota del comune di Latina. La società vincitrice è risultata "Elettrica A. De Luca, che ha presentato un ribasso del 25,565 per cento sull'importo dei lavori a base di gara. Gli interventi, dunque, sono stati aggiudicati per complessivi 1.184.962 euro. L'obiettivo è il favorire il recupero di aree urbane, nonché l'inclusione e l'integrazione sociale attraverso impianti sportivi che favoriscano il recupero di aree urbane". (segue) (Com)