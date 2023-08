Niger: fonti stampa, delegazione Cedeao non ha incontrato generale Tchiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Cedeao), giunta oggi in Niger per colloqui con la giunta militare al potere a Niamey dal colpo di stato del mese scorso, non ha incontrato il generale Abdourahmane Tchiani, capo della giunta. Lo riferisce il sito di informazione nigeriano “Legit”, per il quale non ci sono conferme sui motivi del mancato incontro col generale, che secondo diversi account “social” avrebbe lasciato il palazzo presidenziale. La delegazione Cedeao avrebbe comunque incontrato rappresentanti della giunta; non è chiaro se sia stata ricevuta dal primo ministro, Ali Lamine Zeine. La delegazione, stando alle indiscrezioni ancora da confermare, avrebbe lasciato la capitale nigerina dopo una breve permanenza: l’aereo con i delegati sarebbe ripartito per far ritorno ad Abuja, in Nigeria, dopo circa un’ora e mezza. Sempre stando a indiscrezioni non confermate, contro Tchiani, invece, ci sarebbe stato un “ammutinamento” da parte delle guardie presidenziali, dopo una protesta per il mancato pagamento degli stipendi. (segue) (Res)